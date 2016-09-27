علامة الأزياء "تومي هيلفيجر" تختار جيجي حديد سفيرة عالمية لها

أعلنت علامة الأزياء المرموقة "تومي هيلفيجر" Tommy Hilfiger اختيار العارضة العالمية "جيجي حديد" Gigi Hadid كسفيرة لها اعتباراً من خريف 2016، وذلك في إطار رؤيتها الجديدة الهادفة للتوسع في الابتكارات التي تخصّ بها المرأة. وضمن دورها كسفيرة حصرية للعلامة، تعاونت "جيجي حديد" Gigi Hadid مع المصمم الأمريكي الشهير "تومي هيلفيجر" Tommy Hilfiger في إطلاق تشكيلتها الأساسية الأولى لخريف 2016. وتضم التشكيلة الجديدة الملابس والأحذية والإكسسوارات، بما فيها الساعات والنظارات الشمسية، إضافةً إلى عطر جديد، حيث تمزج جميعها بين اللمسة المميزة لأسلوب "جيجي" Gigi العصري الحديث، وعراقة تصاميم "هيلفيجر" Hilfiger الأمريكية الكلاسيكية.

ويعكس اختيار "جيجي" Gigi سفيرة لعلامة "تومي هيلفيجر" Tommy Hilfiger التزام الشركة الاستراتيجي بالتوسع عالمياً في مجموعة ابتكاراتها المخصصة للمرأة، وتعزيز عائداتها، والاستفادة من الإمكانات المتاحة للمزيد من النمو في هذا المجال.

وقد غيّرت "جيجي حديد" Gigi، العارضة التي تعرف بنجمة مواقع التواصل الاجتماعي، عالم عرض الأزياء في القرن الحادي والعشرين باعتمادها بشكل كبير على ابتكارات العصر الرقمية. ومن خلال قدرتها المتميزة للتواصل مع الملايين من المتابعين عبر قنوات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها 10 مليون شخص على موقع إنستقرام وحده.

وتم تصوير الحملة الترويجية للتشكيلة الجديدة وابتكاراتها في مدينة نيويورك العام الجاري، وتم طرحها عالمياً للجمهور في شهر سبتمبر ضمن مجموعة خريف 2016 مع حملة إعلامية شاملة في العديد من وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والإعلانات الخارجية حول العالم.

وتتوفر تشكيلات خريف 2016 من" تومي هيلفيجر" Tommy Hilfiger، بما في ذلك تشكيلة "جيجي حديد" Gigi Hadid الأساسية وعطرها الجديد في متاجر "تومي هيلفيجر" Tommy Hilfiger حول العالم، وعبر مجموعة مختارة من موزعيها المعتمدين، وعلى الموقع الإلكتروني tommy.com.