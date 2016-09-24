انهيار أشهر قوس طبيعي بالمغرب بشاطئ الكزيرة ...

سمر العشري

انهار القوس الطبيعي المشهور بشاطئ الكزيرة بمنطقة ميرلفت جنوب المغرب، اليوم الجمعة، بعد تأثره بعمليات المد والجزر.

وذكر شهود عيان أن الانهيار الكلي للقوس، ناتج عن تضرره من الأمواج القوية التي عرفها الشاطئ طيلة الأيام الماضية.

وعبر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم بفقدان هذه المعلمة التي تعتبر من المعالم الطبيعية الجميلة التي تميز بها المغرب.

يذكر هذا ﺍﻟﻘﻮﺱ ﺳﻘﻂ ﻣﻨﻪ في شهر مارس الماضي ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ من الجهة الجنوبية، مما جعل سمكه صغيرا، ليستسلم أخيرا وينهار بالكامل.

ويعتبر هذا القوس من المعالم المشهورة وطنيا ودوليا، حيث يستقطب آلاف الزوار من السياح المغاربة والأجانب، خاصة في فصل الصيف.

شبكةعيونالإخبارية

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