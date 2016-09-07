مجموعة mbc تطلق برنامج project runway me بشراكة ايلي صعب

دعت مجموعة mbc أهل الصحافة والإعلام وعدداً من المتخصصين في مجال الأزياء إلى مؤتمر صحافي عقد في d3 dubai design district ، بمناسبة إطلاق برنامج project runway me للمواهب الصاعدة في مجال التصميم، التي تتنافس على مدى 13 أسبوعاً وحلقة للفوز بأفضل التصميمات. ويرأس لجنة التحكيم المصمم العالمي ايلي صعب والعارضة التونسية عفاف جنيفان، بالإضافة إلى ضيف نجم يتغيّر في كلّ حلقة ليحتلّ الكرسي الثالث في لجنة التحكيم . ويقوم السعودي فارس الشهري بتدريب المتنافسين، وتقدّم البرنامج جيسيكا قهواتي، فيما يقوم بإخراجه عماد عبود .

تمّ عرض فيلم وثائقي يتضمّن أبرز ما سيقدمه البرنامج في موسمه الأول، وهو من إعداد فريق الإنتاج في الـmbc ، الذي ترأسه سمر عقروق. وبادر المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc مازن حايك إلى الترحيب بالحضور، وإلى الإشادة بحضور ايلي صعب وعفاف جنيفان في لجنة التحكيم. وحلّت جنيفان ضيفة خلال المؤتمر لتتحدّث عن تجربتها الجديدة في برنامج project runway وتعاونها مع الـmbc، الذي شكّل عامل الجذب الأكبر للتعاون في البرنامجن بالإضافة لكونه موجهاً إلى العامل العربي. وقد أثنت جنيفان على الاحترافية العالية التي لمستها لدى فريق الإنتاج والتصوير والإعداد. وأشارت جنيفان إلى أنّها راغبة في الإضافة استناداً إلى خبرتها في عالم الأزياء، وبصفتها عارضة أزياء عالمية تجمع بين الشرق والغرب في أصولها التونسية والإيطالية، وبخاصة لناحية التوجيهات التي ستقدّمها للمتنافسين والعارضات في آنٍ، حيث يبرز الثوب أكثر من المكياج، ومن خلال تجنب المبالغة واعتماد الأناقة البسيطة والعفوية .

وتطرقت جنيفان إلى ذهنية المكياج المفرط والمبالغ فيه وعمليات التجميل التي تعتمدها معظم النساء العربيات بكثرة، وهو ما يبعدها عن البساطة والجمال. وانتقدت الإقبال بكثرة على البوتوكس وعمليات النفخ، مشيرة إلى أنها شخصياً لا تلجأ إلى أيّ من هذه الطرق ولا تحبّذها.

نصائح ايلي صعب

وحلّ ايلي صعب ضيفاً في المؤتمر الصحافي، حيث حاوره أولاً مازن حايك حول مسيرته في عالم الأزياء ونجاحه العالمي، ثم انتقلت دفة الحوار إلى الصحافيين الذين وجّهوا أسئلة متنوعة إلى صعب حول مشاركته في البرنامج، حين أشار إلى أن اسم الـ mbc

كان السبب الرئيسي وراء مشاركته في البرنامج، بالإضافة إلى رغبته الدائمة في نقل خبراته في مجال التصميم إلى المواهب العربية الشابة

وتقديم ما يلزم من دعم وتشجيع وتوجيه لكي يرتقي بهم إلى أعلى المستويات في عالم التصميم والابتكار.

وشدّد صعب على ضرورة الابتعاد عن الغرور مركّزاً على أخلاقيات المهنة بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى عنصري الكفاءة والموهبة.

وطرحت سيدتي التي كانت حاضرة في المؤتمر سؤالاً يتعلّق بمشاريع ايلي صعب المستقبلية، وهل يمكن أن يؤسس أكاديمية تحمل اسمه لتصميم الأزياء، حيث يمكن أن ينقل خبراته إلى الجيل الجديد؟ وأجاب بأنّ هذا الأمر متاح من خلال الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، وهو يسعى لتعميم هذه التجربة في مختلف أنحاء العالم العربي .

وأكد صعب أنه لن يكون قاسياً مع المشتركين لأنهم هواة بالدرجة الاولى، بل سيساعدهم على الارتقاء بموهبتهم ويشجّعهم للمزيد من الابتكار، إلا أنه سيُعطي رأيه بتجرّد، كما لن يتوانى عن تقديم المساعدة للمشتركين في البرنامج.

يُذكر أن الحلقة الأولى من البرنامج سيبدأ عرضها في 17 سبتمبر عبر الـ mbc4 و mbc مصر2 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية والسادسة بتوقيت Gmt .

أبرز النجوم-الضيوف في الموسم الأول

• يطلّ في حلقات "Project Runway ME" أبرز النجوم والمشاهير العرب والأجانب، الذين تتنوّع اختصاصاتهم بين عرض الأزياء والغناء والتمثيل والإعلام

o هيفاء وهبي، وفاء الكيلاني، طوني غارن، نانسي عجرم، يُسرا، هيا عبد السلام، سلافة معمار، إليسّا، ميلا جوفوفيتش، كارين روتفيلد (رئيسة تحرير مجلة "فوغ" الفرنسية سابقاً)، وغيرهم.

نبذة عن المشاركين

يتنافس في البرنامج 15 مشتركاً-مصمماً من مختلف الدول العربية:

الذكور (6):

1. مهند كوجاك: من مصر. أصغر مشارك في البرنامج.

2. مارون عيسى: من لبنان. عمل مع عدّة أسماء في داخل لبنان، ويملك اسماً تجارياً خاصّاً به ومحالاً لبيع تصميماته في السوق المحليّة.

3. علاء نجد: من لبنان. دخل مجال التصميم متأخراً، ولكنه مصمّم على النجاح.

4. عيسى حسو: من سوريا. يمتلك خبرة في مجال الخياطة، ما يميّزه من بقية المتسابقين.

5. ريان أطلس: من الجزائر. انتقل منها إلى تونس حيث يعمل في مجال تصميم الأزياء.

6. سليم شبيل: من تونس. درس تصميم الأزياء، وعمل كمنسّق ملابس "ستايليست".

الإناث (9):

7. هبة مجددي: من السعودية. صمّمت أول فستان لحضور زفاف أخيها عندما كانت في التاسعة.

8. تغريد العريض: من البحرين. تعلّمت تصميم الأزياء بنفسها، وتملك ثقة كبيرة وشغفاً بالمهنة.

9. فاطمة النجدي: من الكويت. تعمل في مجال تصميم أزياء المحجّبات.

10. لوما صالح: من لبنان. وُلدت في البرازيل. أتت إلى لبنان بهدف دراسة تصميم الأزياء. لها تجارب في عروض أزياء عالمية، منها "أسبوع نيويورك للموضة".

11. لوسي فاضل: من الأردن. تعلّمت تصميم الأزياء بنفسها من خلال الإنترنت والتجربة.

12. سبأ طارق: من العراق. عاشت في هولندا حيث تعلّمت تصميم الأزياء، ولها مشاركات أوروبية.

13. عاليا النحاس: من مصر. درست الإعلام، وعملت في مجال الموارد البشرية، وسرعان ما انتقلت إلى مجال تصميم الأزياء.

14. آمنة الشندويلي: من مصر. تعلّمت تصميم الأزياء ومارسته على نطاق ضيّق وعائلي.

15. إلهام أيت سيل: من المغرب. درست تصميم الأزياء وعملت في مجال تنظيم الفعاليات كي تتمكّن يوماً ما من إطلاق عرضها الخاص.

• يتم استبعاد مشترك واحد في نهاية كلّ حلقة، مع الإبقاء على 4 مشتركين-متأهّلين في الحلقة (12) نصف النهائية، حيث يحصلون على فرصة تقديم مجموعة كاملة من تصميمهم.

• يتوَّج مصمّم واحد فائز بالبرنامج، من بين الـ 4 المتأهّلين، وتُنقل الحلقة الختامية مباشرةً على الهواء من "حي دبي للتصميم" - d3 Dubai Design District في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء السبت 10 كانون الأول/ديسمبر.

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