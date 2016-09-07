لويس فويتون يطرح أول حملة إعلانية للعطوره مع ليا سيدو

في أول حملة إعلانية لعطوره، كشف لويس فويتون عن 7 عطور ركبها سيد العطور جاك كافالييه بيلترود، في سلسلة من الصور الفوتوغرافية لباتريك ديمارشيليي: روز دي فان Rose des Vents – توربولانس Turbulences دان لا بو - Dans la Peau –أبوجيه Apogée - كونتر موا Contre Moi – نوار ماتيار Matière Noire ميل فو - Mille Feux. نتنفس الصعداء مع عطر روز دي فان Rose des Vents إلى توربولانس Turbulences في الارتفاع، ونشوة الليلة الأولى مع دان لا بو Dans la Peau الى الوعي الكامل للطبيعة التي تحيط بنا مع Apogée. الكشف عن الذات مع عطر - كونتر موا Contre Moi واستكشاف الجانب المظلم مع ماتيار نوار Matière Noire أو انفجار الحواس مع ميل فو Mille Feux... ترسم عطور لوي فويتون خريطة رحلة المشاعر. تتجسد مجموعة من المشاعر في هذه الحملة الإعلانية مع ليا سيدو. لتتسامى هذه الأنوثة اشعاعا ومعاصرة، زار دار لويس فويتون جنوب أفريقيا، شلالات لون كريك - سابي تاون، واختار العمل مع المصور باتريك ديمارشيليي. من خلال صور، يكشف عن الممثلة في تعبير عن نقاء كبير. تكفي نظرة، لنشعر بالاصالة، والرمال التي تزين بشرتها، والرطوبة في شعرها. جمالها يشع مثل عاطفتها، ببساطة تخطف الانفاس.

"لويس فويتون هي رحلة ولكن أيضا حلم. روح تمزج بين المغامرات والاكتشافات والعواطف. وأنا فخورة جدا لتجسيد هذا الكون. "

ليا سيدو

نالت ليا سيدو جائزة بالم دور لدورها في فيلم لا في داديل La Vie d’Adèle ، من قبل لجنة التحكيم في مهرجان كان 2013، وهي جائزة تكرم الممثلة الشابة البالغة من العمر 31 عاما. في عام 2015، جسدت دور، فتاة بوند الجديدة في سبيكتر " Spectre " من اخراج سام مينديز وبطولة دانيال كريغ. هذا العام، ستكون نجمة في الفيلم المقبل لكزافييه دولان جوست لا فان دو موند " Juste la fin du monde ". وسيتم الكشف عن الحملة الإعلانية الأولى لعطور لوي فويتون التي تقوم بها ليا سيدو في المجلات بتاريخ أكتوبر و 15 سبتمبر في الصحف اليومية في جميع أنحاء العالم.