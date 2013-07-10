الحلقة الأولى من "سكتم بكتم4" تناقش ظاهرة "الدرباوية"

كتب : محمد شنح منذ 23 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "الأولى" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم 4"، الحديث عن ظاهرة اجتماعية، وهي "الدرباوية"، حيث يتقمص بطل العمل "دحيم"، الذي يقوم بدوره الفنان الكوميدي "فايز المالكي"، شخصية أحد شباب الدرباوية، وهي ظاهرة اجتماعية منتشرة في مجتمع السعودي، هم مجموعة من الشباب المتهور، الذي يفعل كل ما هو خارج عن قيم مجتمعه، حيث خطب "دحيم في مجموعة شباب، مع أول مشهد يظهر فيه، قائلا: "الدرباوي يفعل كل ما هو خطر، يسرق ويضرب ويخطف النساء ويشرب الحمضيات".

الحالة التي وصل إليها "دحيم"، كأحد شباب الدرباوية لم تهتم به أسرته، حيث يراه والده يحمل الحمضيات ويشربها، ولا يكترس ولكن يسأله فقط عما يحدث بسيارته كل يوم من تكسير، فيرد "دحيم"، أحمد ربك أن ولدك خلى سيارتك أشهر سيارة "درباوية"، ولا يبالي الأب، كما أن الأم لم تفهم معنى الكلمة وتقول لنجلها، "أريد أن أصبح درباوية".

أحد شباب الدرباوية يدعى "سامي" افتعل مشكلة مع جاره "مناحي" والذي يقوم "فايز المالكي" أيضا بدوره، ويطعنه بسكين في بطنه، وعندما تذهب أم "دحيم" لتسأل أخوته البنات عنه، تحكي لها إحدهما عن "الدرباوية"، قائلة: "مجموعة يتناولون كثيرا من الحمضيات ومتهورين جدا ويحملون السلاح ويعتبروا أنفسهم أبطال، ويقومون بأعمال متهورة في غفلة من الشرطة والأمن"، وهنا تنتبه أم "دحيم" للخطر الذي يحيط بنجلها، وتخبر والده، الذي لا يدري كيف يتصرف، خاصة عندما علم أن نجله يحمل السلاح، فخرج ليخبر الشرطة عنه، حتى لا يتهور بهذا السلاح ويقتل أحدا.

الحلقة تنتهي بنهاية ساخرة، حيث تمر سنوات ويتحول "دحيم" لداعية إسلامي، ويدعونه ليتحدث عن الإمبريالية والليبرالية وغيرها من المصطلحات السياسية بمحاضرة في أحد المساجد، فيقول لهم: "لا أدري شيئا عن الإمبريالية والليبرالية ولكن سأحدثكم عن الدرباوية".