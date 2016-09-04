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ماتويدي: كنت أريد الانتقال إلى يوفنتوس

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ماتويدي: كنت أريد الانتقال إلى يوفنتوس ماتويدي: كنت أريد الانتقال إلى يوفنتوس

نورهان فايد

اعترف لاعب وسط باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا لكرة القدم بليز ماتويدي اليوم الاحد بان فترة الانتقالات الصيفية "كانت صعبة" لانه كان يرغب في الانتقال الى يوفنتوس الايطالي بيد ان فريق العاصمة لم يستجب لرغبته.

وقال ماتويدي في تصريحات لقناة "تي اف 1" الفرنسية: "تلقيت عرضا (من يوفنتوس)، وكنت أتمنى الرحيل، بيد ان النادي (باريس سان جرمان) قرر (ابقائي ضمن صفوفه)، وكان يتعين علي تقبل قراره".

واضاف ماتويدي الذي تحدث للمرة الاولى منذ اغلاق فترة الانتقالات الصيفية الاربعاء الماضي: "كانت فترة صعبة جدا، لم تتم تلبية رغبتي، لكنني لست مستاءا في باريس سان جرمان".

وتابع "المدرب الجديد (لباريس سان جرمان، الاسباني اوناي ايمري) لديه ثقة كبيرة في مؤهلاتي، لقد كان لذلك دور كبير في رغبة النادي (في الاحتفاظ بخدماتي)".

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