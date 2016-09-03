ياسمين رئيس نجمة عربية بأناقة عالمية!

تعتبر النجمة المصرية الشابة ياسمين رئيس من أكثر النجمات العربيات موهبة وحضوراً قويّاً على الشاشة. وقد تمكنت منذ بداياتها أن ترسم خطاً لنفسها ميّزها عن باقي النجمات. وهذا الأمر ينطبق على الموضة أيضاً، حيث أنّ لياسمين أسلوباً خاصّاً جداً بالموضة يشبه نمط النجمات العالميات أكثر منه النجمات العربيات، فما هو هذا النمط؟

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ياسمين رئيس تجمع بين النمط الذكوري والأسلوب الأنثوي

لا تمتلك جميع النجمات العربيات الجرأة ليدمجن بين الأسلوب الذكوري المتمرّد والأسلوب الأنثوي الناعم، غير أن ياسمين رئيس قد تبنت هذا النمط وحولته الى أسلوبها الشخصي الذي بات علامة فارقة لها، وذلك عن طريق شعرها القصير والملابس التي تختارها، من سترات البليزر، والسراويل القماشية، وحتى حين تختار الفساتين الناعمة فهي ترتديها بطريقة متمردة وعصرية، وهذا ما جعلها تقارب النمط العالمي من الموضة أكثر من النمط العربي المتكلف.

أجمل إطلالات ياسمين رئيس

كثيرة هي الإطلالات المميزة التي شاهدنا بها ياسمين رئيس، لكن لعلّ أجملها كانت في الفستان القصير المعرّق الذي اختارته من "فيرساتشي" Versace حيث به أظهرت أنوثتها بطريقة جذابة، كما أحببنا إطلالتها في إحدى جلسات التصوير، حيث نسقت سروالاً أسود بخصر عالٍ مع قميص أبيض ناعم، وحذاء بكعب عالٍ.

في حال كنت تحبين أسلوب ياسمين رئيس، وتملكين الجرأة لاعتماده، استوحي منها ومن إطلالاتها المبتكرة.