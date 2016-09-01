السعودية: الحالة الصحية للحجاج جيدة ولا توجد بينهم حالات وبائية

أكدت وزارة الصحة السعودية، أن الحالة الصحية للحجاج جيدة ولا توجد بينهم حالات وبائية أو محجرية حتى الآن، مشيرة إلى أنها تركز فى مقدمة أولوياتها على النواحى الوقائية للحجاج، حيث تتابع المستجدات والمتغيرات التى تطرأ على الوضع الصحى عالميًا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.

ونوهت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - بأنها أنهت جميع استعداداتها التقنية والبشرية لموسم الحج سعيًا للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم، وتوفير أجواء صحية ملائمة تمكنهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال العديد من المرافق الصحية المنتشرة بمناطق المملكة، ابتداء من المنافذ الرئيسية للمملكة مرورًا بمناطق الحج ووصولاً للمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأكدت الصحة أنها هيأت لخدمة ضيوف الرحمن 25 مستشفى، منها أربعة مستشفيات بمشعر عرفات، وأربعة بمشعر منى، وسبعة بالعاصمة المقدسة، وتسعة بالمدينة المنورة، إضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، مشيرة إلى أن عدد أسرة التنويم بمستشفيات مناطق الحج يبلغ حوالى 5000 سرير، منها 500 سرير عناية مركزة، و550 سرير طوارئ، ويدعم ذلك 155 مركزًا صحيًا دائمًا وموسميًا فى مناطق الحج موزعة كالتالي، 43 مركزًا صحيًا بالعاصمة المقدسة، و78 مركزًا صحيًا بالمشاعر المقدسة ، و46 بمنطقة عرفات، وستة مراكز بممر المشاة بمزدلفة، و26 بمنطقة منى، و18 مركزًا صحيًا بالمدينة المنورة، و 16 مركزًا صحيًا للطوارئ على جسر الجمرات، إضافة إلى ثلاثة مراكز إسعافية متقدمة فى الحرم المكي.

كما تم تشغيل 18 نقطة طبية تقع على جانبى محطات القطار، 6 نقاط منها بمشعر عرفات، و6 بمشعر مزدلفة، و6 بمشعر منى.

الجدير بالذكر أن عدد الحجاج الذين راجعوا مرافق الصحة والخدمات التى قدمتها لهم بلغ 149 ألفًا و478 حاجًا.