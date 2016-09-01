الحكومة تشكر وزير التموين المُستقيل .. وتؤكد: لا تهاون مع المتلاعبين

توجه مجلس الوزراء، فى مستهل إجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد حنفى ـ وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وذلك لما ساهم به من مبادرات، وما بذله من جهود خلال توليه المسئولية.

كما أعرب المجلس عن تمنيه له بالتوفيق فى حياته العملية، مشيداً بالإسهامات التى حققها وزير التموين، فى إصلاح منظومة دعم الخبز، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، وتوسيع دائرة المنافذ الخاصة ببيع السلع الأساسية والتموينية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، مع العمل على ضخ احتياجات المواطنين من السلع بالكميات المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة استمرار تنسيق الجهود لضخ الكميات اللازمة من اللحوم والأضاحى والدواجن، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وزيادة الكميات المطروحة من مختلف السلع بالأسواق وبخاصة فى محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً.