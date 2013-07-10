الحلقة الأولى من "نيران صديقة": رسالة مجهولة تجمع أبطال المسلسل بعد تفرقهم سنوات

كتب : سارة محمد منذ 46 دقيقة

تعود أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نيران صديقة" إلى سنة 2009، حيث يتلقى أبطال العمل دعوة لحضور حفل ويظهر على وجوههم حالة من الاندهاش تجاه الدعوة، ويظهر "مدحت" والذي يلعب دوره الفنان "محمد شاهين"، ويؤدي دور ضابط أمن دولة أثناء استقباله للدعوة، ثم يظهر "طارق" والذي يجسد دوره الفنان "عمرو يوسف".

وترجع السنوات إلى عام 1986 لتتذكر "نهال"، والتي تؤدي دورها الفنانة "كندة علوش"، الفترة التي كانت بها مجموعة من الأصدقاء تربطهم علاقة قوية منذ الدراسة وكان يلتقون دائما داخل منزل "رأفت"، ويحضر رأفت لعبة من دولة المغرب، ويقوم الأصدقاء ومن بينهم نور والتي تؤدي دورها الفنانة "رانيا يوسف" ببداية اللعب، حيث يشك الجميع أصبعه ويترك بعض نقاط "الدماء" تسيل على الورقة وتختلط الدماء معا داخل اللعبة، ثم يشعلوا النيران في الورقة فيتفاجأ الجميع بانقطاع النور، ثم يظلون في النداء على "رأفت" ولكنه لا يرد عليهم فإذا هم يعثرون عليه ملقى على الأرض وجبينه مليء بالدماء، فيفيق سريعا ليؤكد لهم بأن الأمر دعابة.

ثم ترجع الأحداث مرة أخرى إلى العام 2009، حيث يذهب جميع الأصدقاء إلى الحفل الذي تقيمه "منة شلبي"، فيندهش زوجها من قدومهم إلى الحفل بعد أن قرروا أن يقطعوا العلاقة بينهم منذ زمن بعيد، وتقابلهم "منة شلبي" باندهاش وتتعجب من وجودهم في الحفل دون دعوتهم وتأتي مكالمة تليفونية لمنة شلبي من ابنها الذي صدم فتاة بسيارته، وطالبها بالذهاب إليه بالمستشفى الذي تمتلكه، خاصة أن الفتاة أخبرته أنها أخته بعدما استردت وعيها.

ويقرر عمرو يوسف مغادرة الحفل، وتلحقه رانيا يوسف لإقناعه بالبقاء، ثم يعود محمد شاهين بعد أن ترك الحفل لتلقيهم رسالة على تليفوناتهم "لا تتركوا الحفل" ويليها تاريخ 1989، وتُفاجأ "منة شلبي" بوجود "كندة علوش" تنتظرها داخل بيتها وتطلب منها الرحيل قبل أن يراها أحد من زملائها الموجودين في الخارج، فإذا بها تُفاجأ بهم جميعا حولها ويسألونها كيف ظهرت وأين كانت طوال هذه الفترة.

وتنتهي أحداث الحلقة بالوصول إلى المكان الذي يقوم من خلاله المرسل بإرسال الرسالة المجهولة للجميع "فيجدونها البنت التي صدمها ابن منة شلبي في المسلسل ملقاة على الأرض".

يُذكر أن المسلسل بطولة منة شلبي، عمرو يوسف، رانيا يوسف، كنده علوش، ظافر العابدين، صبري فواز، سلوى خطاب، محمد شاهين، باسل الخياط، محمد ممدوح، وإخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.