القرفة لتفتيح الشعر وتنعيمه!

هل تقومين بتغيير لون شعرك كلما أردت الشعور ببعض التجديد؟ ربما نعم، ولكن الشعر مع الوقت قد يكون بحاجة إلى الراحة من الصبغات، لا سيما أنها تحتوي على مواد كيميائية كثيرة.

كما أن المراهقات الصغيرات قد لا يملكن الإذن للقيام بصبغ شعورهن، فهل معنى ذلك أن نستسلم لشعرنا المعتاد؟

بالتأكيد لا، فـ"سيِّدتي نت"ينصحك باستخدام القرفة لتفتيح شعرك والحصول على إطلالة جديدة وطبيعية، وذلك كي تجددي من إطلالتك من دون إرهاق شعرك بالكثير من المواد الكيميائية الضارة.

إليك تفاصيل هذا القناع في النقاط التالية:

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1.أضيفي كمية وافرة من القرفة إلى علبة البلسم الخاصة بك.

2.رجي العلبة أو انقليها إلى علبة أخرى، كي تمتزج المكونات جيّداً.

3.استخدمي المزيج على شعرك قبل النوم.

4.مشطي شعرك بمشط واسع الأسنان، لضمان تغلغل المزيج داخل شعرك بأكمله.

5.ضعي بونيه الشعر البلاستيك أو انتظري كي يجف شعرك، وضعي أحد الإيشاربات القديمة.

6.اغسلي شعرك بالماء بعد استيقاظك من النوم.

7.يمكنك تكرار هذا القناع في أي وقت، فالقرفة آمنة تماماً للاستخدام على الشعر.

8.عليك الالتزام بتكرار هذا القناع يوماً بعد يوم، لمدة لا تقل عن شهر، وستحتاجين إلى مضاعفة المدة إذا كان شعرك كثيفاً وشديد السواد.

9.يمكنك بعد أسبوعين أن تشعري بالقليل من الفرق في لون شعرك، ويمكنك تكرار استخدام القناع حتى تحصلي على اللون الفاتح الذي ترغبين به.

10.لا يعمل هذا القناع على تفتيح شعرك فحسب، بل قد يساعدك على تغذيته وتحسين ملمسه.