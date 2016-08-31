حفل عطر Uomo من روبيرتو كافالي

احتفلت دار روبيرتو كافالي يوم الخميس في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بأول عطر رجالي لها، "UOMO"، في أمسية حصرية حضرها وجه العلامة التجارية، فيليكس جيسنوين، وصانع العطور الذي ابتكر هذا البارفان كريستوف راينو.

انطلق النهار مع سلسلة من المقابلات أجراها ممثلو أبرز وسائل الإعلام وأهم الشخصيات المؤثرة في المنطقة.

وفي وقت لاحق من تلك الأمسية، انضم فيليكس جيسنوين وكريستوف راينو إلى حفلة فاخرة حضرها أكثر من 200 من أهم المحررين، الأشخاص المؤثرين وكبار الشخصيات من منطقة الشرق الأوسط في "إنداستريال أفينيو في تشاينا غريل" في ويستن المينا السياحي.

عند دخولهم، غمر عالم الروك آند رول لعطر UOMO الضيوف الذين استمتعوا بمأكولات ومشروبات فاخرة على صوت بعض من أفضل الألحان المشهورة حالياً. كذلك، كان موجوداً أستاذ في العزف على الغيتار، وأعطى دروساً في عزف أغنية الحملة الإعلانية، ونال هذا النشاط الموسيقي نجاحاً باهراً بين الضيوف.

من بين الحاضرين كان أيضاً المدير العام لشركة كوتي الشرق الأوسط، سالم قيسي، الذي حيّا الضيوف بكلمة ترحيبية.