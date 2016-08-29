أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

أنطوي وأجاي يغيبان عن أول مران للأهلي

  • رياضة
  • 11
Google+ Print
أنطوي وأجاي يغيبان عن أول مران للأهلي أنطوي وأجاي يغيبان عن أول مران للأهلي

نورهان فايد

يغيب  ثنائي الأهلي الأفريقي الغاني جون أنطوي والنيجيري جونيور أجاي عن تدريب فريقهما يوم الجمعة المقبلة بسبب تأخر وصولهما للقاهرة.

وأخطر الثنائي الجهاز الفني للأهلي إنتظامهما في تدريبات الفريق بداية من السبت المقبل بعد أن تعذر تواجدهما في مران الفريق يوم الجمعة استعداداً للموسم الجديد.

وتلقى الجهاز الفني اتصالات من أنطوي وأجاي للتأكيد على التواجد في مران الفريق يوم السبت بسبب ظروف الطيران بعد أن حصل أنطوي على فترة راحة عقب نهاية الدوري ، فيما حصل أجاي على راحة بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بريودي جانيرو في البرازيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه

ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه

إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي

إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي