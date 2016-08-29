أنطوي وأجاي يغيبان عن أول مران للأهلي

نورهان فايد

يغيب ثنائي الأهلي الأفريقي الغاني جون أنطوي والنيجيري جونيور أجاي عن تدريب فريقهما يوم الجمعة المقبلة بسبب تأخر وصولهما للقاهرة.

وأخطر الثنائي الجهاز الفني للأهلي إنتظامهما في تدريبات الفريق بداية من السبت المقبل بعد أن تعذر تواجدهما في مران الفريق يوم الجمعة استعداداً للموسم الجديد.

وتلقى الجهاز الفني اتصالات من أنطوي وأجاي للتأكيد على التواجد في مران الفريق يوم السبت بسبب ظروف الطيران بعد أن حصل أنطوي على فترة راحة عقب نهاية الدوري ، فيما حصل أجاي على راحة بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بريودي جانيرو في البرازيل.

شبكةعيونالإخبارية

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