Kate Hudson تلعب التنس بفستان من إيلي صعب

يبدو أنّ تصاميم المصمم إيلي صعب لا يمكن أن تختفي من حفلات المشاهير فقد تألقت ليلة البارحة الممثلة Kate Hudson بأحد تصاميمه في حفل أقامه لاعب التنس الشهيرNovak Djokovic .

اختارت النجمة فستانًا ناعمًا باللون الرمادي بتصميم ناعم قصير من الأمام وطويل من الخلف، ويبدو أنه كان مريحًا للغاية إذ لم يمنعها من لعب التنس خلال , وقد نسقت Hudson فستانها مع حذاء باللون الأسود من Louboutin . أما صديقة اللاعب Jelena Ristic فقد اختارت فستانًا مخططًا بالأبيض والأسود من تصميم Oscar de la Renta. وبالنسبة لعارضة الأزياء الجميلة السمراء Naomi Campbell فقد اختارت فستانًا أسود طويلًا حمل توقيع المصمم عز الدين العليا ..

حضر الحفل كذلك عدد من الشخصيات المعروفة مثل دوقة يورك وإبنتها Beatrice حيث تألقن بإطلالات أنيقة وجذّابة شاهدي في الصور أجمل الإطلالات وأخبرينا برأيك.