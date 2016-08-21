10 أسماء مواليد بنات مستوحاة من قصص الأنبياء

يهتم الكثير من الآباء والأمهات باختيار أسماء مواليدهم بحيث تكون مستوحاة من الدين، كالأسماء التي وردت في السيرة النبوية أو أسماء الأنبياء والصحابة والصحابيات، وكذلك أسماء الأماكن التي لها مكانة في التاريخ الإسلامي.

"سيدتي نت" جمعت لك الأسماء التالية المستوحاة من قصص الأنبياء عليهم السلام وربما يروق لك إحداها عند إختيار اسم مولودتك القادمة:



• جودي: الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام.

• سدرة: سدرة المنتهى التي وصل إليها الرسول أثناء رحلة الإسراء والمعراج.

• رودينا: اسم السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى غار حراء.

• زمزم: عين الماء التي تفجرت بين يدي سيدنا إسماعيل عليه السلام.

• هاجر: اسم زوجة سيدة إبراهيم عليه السلام، ويعني زهرة اللوتس.

• سارة: اسم زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام أيضاً، ويعني الفرح والسرور.

• إسراء: رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ليلاً.

• إرم: ويعني الضرس وهو اسم بلدة قبيلة عاد.

• إيلاف: وتعني العهد والائتلاف ووردت في سورة الفيل عن عادة قريش قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم.

• أسماء: نسبة إلى أسماء بنت أبي بكر ودورها في الهجرة، ويعني الحسنة الجميلة.