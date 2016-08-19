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لارا اسكندر : من نجمة "ستار أكاديمي" إلى فاشينيستا!

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الجمعة 19-08-2016 13:48

عام 2009 شاركت فتاة مصرية ناعمة في برنامج "ستار أكاديمي" لاكتشاف المواهب وهي "لارا اسكندر"، وقد نجحت في لفت الأنظار إليها بسبب موهبتها في الغناء وتأليف الأغاني. وحققت عدّة نجاحات بعد تخرّجها من البرنامج، لكنها اختفت عن الساحة الفنية العربية لبعض الوقت، لتعود بجمال أكثر نضجاً وإطلالات رائعة،حيث تحولت إلى فاشيونيستا من الطراز الرفيع.

كيم كارداشيان تتجه لارتداء القمصان القطنيّة في أحدث إطلالاتها

ومن خلال متابعتنا لإطلالاتها على صفحتها الشخصية على إنستقرام، لاحظنا عشقها للموضة على الفور، وكيف أنها في كلّ مرة تطل علينا بأسلوب مختلف ومتجدد، وهي بالفعل تعشق كل ما هو عصري وأنثوي في ذات الوقت.
وما يميز لارا اسكندر بالفعل أنها تعرف ما يناسبها وما يناسب سنها، وتختار على هذا الأساس. فمن النادر أن نراها في إطلالات مُبهرجة أو تنسيقات مبالغ بها، بل تعتمد باستمرار الملابس المميزة، مثل الفساتين الناعمة، أو التنانير مع القمصان القصيرة، أو السراويل الفضفاضة مع القمصان الأنيقة، أو فساتين السهرة التي تتميز بقصاتها المبتكرة والمميزة.
وطبعاً، تحرص لارا على تزيين إطلالاتها بأجمل الأكسسوارت، من أحذية، وشنط يد ومجوهرات، والتالي فإنّ النتيجة تكون جميلة في كلّ مرة...
إليك بعض أجمل إطلالات لارا اسكندر. شاهديها وأخبرينا إن كنت تعتقدين أنها ستصبح أيقونة للموضة في الوطن العربي يوماً ما.

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سيدتي