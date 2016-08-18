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كايلي جينر تتألق بالأسود أثناء زيارتها مقر "سناب شات"

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الخميس 18-08-2016 12:04

اختارت الشابة الأنيقة كايلي جينر Kylie Jenner إطلالة ناعمة باللون الأسود من "بالمان Balmain" أثناء زيارتها مقر تطبيق Snapchat أمس, وقد استشارت كايلي متابعيها على نفس التطبيق المذكور ليقترحوا عليها حذاءً مناسباً للفستان، ثم استقرَّت على صندل كلاسيكي لتكمل إطلالتها الأنيقة بالفستان الأسود القصير.
جدير بالذكر، أن كايلي تحتل المركز الأول بالنسبة إلى عدد المتابعين في Snapchat وذلك بحسب ما صرح المدير التنفيذي للشركة خلال زيارتها لهم.
فهل اختارت كيلي الإطلالة المناسبة أثناء زيارتها مقر التطبيق برأيك؟

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سيدتي