ساعة Concord C1 Chronograph بتصميمها الجديد الأكثر نحافة، تتميز بإطار جديد يبلغ 15.10 ملم فقط مقارنة بالتصميم الأصلي الذي يبلغ سمكه 16.7 ملم، وهو مصنوع من التيتانيوم الخفيف (Grade 5). ولمزيد من المتانة والأناقة لساعة موجهة للرجل المعاصر، فقد تم استبدال الإطار المعدني المغطى بطبقة من المطاط في ساعة C1 الأصلية بإطار من السيراميك الحديث الثابت. وقد تحول السوار المطاطي الأصلي والمميز لساعة C1 إلى سوار متعدد الطبقات من الجلد والمطاط معاً ليشكلا انحناءً مائلاً على معصم اليد، وهو ما يمنح مزيداً من الراحة ويعكس أناقة عبقرية.