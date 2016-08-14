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بثينة الرئيسي هكذا تحوَّلت إلى فاشينيستا أنيقة على انستقرام

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الأحد 14-08-2016 20:07

تحوَّلت الممثلة العمانية الأنيقة بثينة الرئيسي إلى فاشنيستا مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد شاركت معجبيها على "إنستقرام" بأجمل الإطلالات والتنسيقات العصرية، التي أردنا أن نستعرضها معك في السطور التالية.

على الرغم من أن الذوق الراقي يجمع بين إطلالاتها إلا أننا وجدنا فيها أنوثة طاغية كذلك، ففي الإطلالات اليومية العملية تحرص بثينة على أن تضفي إكسسوارات لافتة أو ملونة، أو ترتدي فستاناً أنيقاً مع حذاء ذي كعب عالٍ فتحصل على تنسق عصري وجذاب.

كما ظهرت بثينة الرئيسي بالـ عبايه  الخليجية في عديد من إطلالاتها وقد فضَّلت اختيار العبايات البسيطة إما بتطريزات ناعمة، أو بزينة بيضاء، تمثل الذوق الكلاسيكي لدى الممثلة الأنيقة، وكذلك الأمر مع فساتين السهرات، فغالباً ما تكون بثينة واحدة من أكثر النجمات أناقة في المهرجانات العربية.

الشيء الوحيد الذي ينقص تنسيقات بثينة الرئيسي هو الجرأة والتجديد، حيث نجدها مسالمة في خياراتها، ترتدي كل ما يتميّز بالكلاسيكية والبساطة، وكونها إحدى الشخصيات المؤثرة نتمنى أن نراها بإطلالات شبابية أكثر وتنسيقات فنية خارجة عن المعتاد.

شاهدي معنا إطلالات الممثلة العمانية بثينة الرئيسي وشاركينا برأيك.

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سيدتي