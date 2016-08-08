فوائد قشر الجوز فى التخلص من ترسبات الاسنان وجعلها بيضاء ولامعة

لعل العناية بصحة الاسنان ومظهرها من اكثر الامور اهتماماً لدى الكثيرون لما لها من اهمية وايضاً لهام دوراً هاماً في المظهر العام واحترام الذات .

وتعبر ترسبات البلاك والجير والتي تؤدى الى تغير لون الاسنان واصفرارها كما توفر ايضاً البيئة الخصبة للبكتريا المسببة لتآكل الاسنان وفقدانها على المدى البعيد .

وتجدر الاشارة الى ان الاهتمام الدائم بغسل الاسنان بالطرق المناسبة يعتبر وقاية من تلك المشاكل جميعاً ،وقد قدم موقع “لايف هيلث اند فود ” احدى الطرق المبتكرة للتخلص من ترسبات الاسنان بطريقة امنة وطبيعية وذلك باستخدام قشور الجوز والتي اثبتت فاعلية في تنظيف الاسنان .

المكونات

حوالى 50 جرام من قشر الجوز

حوالى ربع لتر من الماء

الطريقة

يوضع قشر الجوز في الماء ثم نقوم بغليه جيداً على ناراً هادئة لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة ثم يرفع ويترك حتى يبرد تماماً ، بعد ذلك وباستخدام فرشاة الاسنان حيث تبلل فى ماء الجوز ويدعك بها الاسنان جيداً لمدة لا تقل عن عشر دقائق وتكرر العملية ثلاثة مرات فى اليوم وسيلاحظ نتائجها المبهرة من اليوم الاول لاستخدامها .

شبكةعيونالإخبارية

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