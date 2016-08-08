أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال

فوائد قشر الجوز فى التخلص من ترسبات الاسنان وجعلها بيضاء ولامعة

Google+ Print
فوائد قشر الجوز فى التخلص من ترسبات الاسنان وجعلها بيضاء ولامعة فوائد قشر الجوز فى التخلص من ترسبات الاسنان وجعلها بيضاء ولامعة

لعل العناية بصحة الاسنان ومظهرها من اكثر الامور اهتماماً لدى الكثيرون لما لها  من اهمية وايضاً  لهام دوراً هاماً في المظهر العام واحترام الذات .

وتعبر ترسبات البلاك والجير والتي  تؤدى الى  تغير لون الاسنان واصفرارها  كما توفر ايضاً البيئة الخصبة للبكتريا  المسببة لتآكل الاسنان وفقدانها  على المدى البعيد .

وتجدر الاشارة الى ان الاهتمام الدائم بغسل الاسنان  بالطرق المناسبة يعتبر وقاية من تلك المشاكل جميعاً ،وقد قدم موقع “لايف هيلث اند فود ” احدى الطرق المبتكرة للتخلص من ترسبات الاسنان  بطريقة امنة وطبيعية وذلك باستخدام قشور الجوز والتي اثبتت فاعلية في تنظيف الاسنان .

المكونات

حوالى 50 جرام من قشر الجوز

حوالى ربع لتر من الماء

الطريقة

يوضع قشر الجوز في الماء ثم نقوم بغليه جيداً على ناراً هادئة لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة  ثم يرفع  ويترك حتى يبرد تماماً ، بعد ذلك وباستخدام فرشاة الاسنان حيث تبلل فى ماء الجوز ويدعك بها الاسنان جيداً لمدة لا تقل عن عشر دقائق وتكرر العملية ثلاثة مرات فى اليوم وسيلاحظ نتائجها المبهرة من اليوم الاول لاستخدامها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط

الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال

الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال