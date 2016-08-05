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"جبة الفرقاني"زي تقليدي تفخر به الجزائريات

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الجمعة 05-08-2016 13:36

للزي التقليدي الجزائري عبق التاريخ ، و هو زي متنوع حسب تنوع مدن و مناطق الجزائر ، غير أن "جبة الفرقاني" أو الزي التقليدي القسنطيني نسبة إلى قسنطينية شرق الجزائر ، يعد من أبهى الحلل التقليدية الأصيلة .
"سيدتي نت" تحدثت إلى "فتيحة الهاشمي" مصممة أزياء من الجزائر، و هي من عشاق الموضة و مولعة بالزي التقليدي الجزائري أساسا، وقد حدثت القراء عن الزي الجزائري وعن جماله فهو فريد و مميز وكذلك مختلف عن كل الأزياء العربية في تنوعه وكثرة تطريزاته، و اختلاف ألوانه وطبعاً يختلف الزي التقليدي في الجزائر حسب كل منطقة، ففي الشرق مثلا نجد الملحفة الشاوية و القندورة العنابية و الجبة الصطايفية ، و في الغرب نجد القفطان المغناوي والبلوزة  الوهرانية و الشدة التلمسانية ، دون أن ننسى اللباس القبائلي (نسبة إلى أمازيغ الجزائر) المعروف و في العاصمة نجد الكاراكو العاصمي و القاط و القويط.  أما فيما يخص العروس القسنطينية فهي كغيرها من عرائس الجزائر، تلبس لباس كل منطقة . لكن تبقى "جبة الفرقاني" هي الأساس فهي تبدع في اختيار الرشم ليطرز بخيوط الذهب وتحزمها بالمحزمة من اللويز الخالص مع وضع سلسال طويلة من الذهب تنتهي بقلادة كبيرة في الوسط، والمقايس والخلخال. 
أما المصممة ربيعة بختاوي و هي مصممة جزائرية مقيمة بالمغرب ، تؤكد بدورها على خصوصية اللبسة القسنطينية ، التي لا يزال عليها الاقبال واسعا سواء في الجزائر أو المغرب ، لجماليتها و اعتمادها على زخرفة تقليدية بخيوط الذهب أو الفضة ، و هي موروث ثقافي حافظت عليه منطقة الشرق الجزائري ، و يتسم بدقة التطريزات و استعمال ثوب المخمل الرفيع.

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سيدتي