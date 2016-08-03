حضري حقيبتك الجمالية لأغسطس مع سيدتي
الأربعاء 03-08-2016 17:59
تتنوع الاحتياجات الجمالية للمرأة العربية، وتتعدد معها المستحضرات التي تحتاج إليها في كلّ شهر لتجديد حقيبتها الجمالية. مع بداية أغسطس، اخترنا لك مجموعة شاملة لأجدد إصدارات الجمال، هي:
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1. طلاء أظافر بلون مشرق " لا لاك جيل" La Laque Gel من بورجوا Bourjois
2. كريم برونزي واقٍ من أشعة الشمس " برونز كريم" Bronze Creme من ديور Dior
3. مغذّي الحواجب " بروفو كونديشنيغ برايمر هيرو" Browvo Conditioning Primer Hero من بنفت Benefit
4. سيروم للعينين " انهايسيغ أي ليفت سيروم" Enhancing Eye Lift Serum من كلارنس Clarins
5.مجموعة أيلاينر جديدة " لونغ وير جيل أيلاينر Long Wear Gel Eyeliner من بوبي براون Bobbi Brown
6. ماسكرا " هوت نوتي ماسكرا بلاك" Haute Naughty Mascara Black من ماك Mac
7. أحمر شفاه " روج كوكو" Rouge Coco من شانيل Chanel
8.عطر " جولي فلور روز" Jolie Fleur Rose من توري برش Tory Burch
9. شامبو الزيت " شامبو أو ويل"Shampooing Aux Huiles من ميتيك أويل Mythic Oil
10.غلوس " بيور كولور أنفي" Pure Color Envy من ايستيه لودر Estee Lauder
11.قناع ديتوكس للوجه " سي كيلو ليف فيس ماسك" Sea Kelo Leaf Face Mask من ستارسكين Starskin