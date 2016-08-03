حضري حقيبتك الجمالية لأغسطس مع سيدتي

تتنوع الاحتياجات الجمالية للمرأة العربية، وتتعدد معها المستحضرات التي تحتاج إليها في كلّ شهر لتجديد حقيبتها الجمالية. مع بداية أغسطس، اخترنا لك مجموعة شاملة لأجدد إصدارات الجمال، هي:

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1. طلاء أظافر بلون مشرق " لا لاك جيل" La Laque Gel من بورجوا Bourjois

2. كريم برونزي واقٍ من أشعة الشمس " برونز كريم" Bronze Creme من ديور Dior

3. مغذّي الحواجب " بروفو كونديشنيغ برايمر هيرو" Browvo Conditioning Primer Hero من بنفت Benefit

4. سيروم للعينين " انهايسيغ أي ليفت سيروم" Enhancing Eye Lift Serum من كلارنس Clarins

5.مجموعة أيلاينر جديدة " لونغ وير جيل أيلاينر Long Wear Gel Eyeliner من بوبي براون Bobbi Brown

6. ماسكرا " هوت نوتي ماسكرا بلاك" Haute Naughty Mascara Black من ماك Mac

7. أحمر شفاه " روج كوكو" Rouge Coco من شانيل Chanel

8.عطر " جولي فلور روز" Jolie Fleur Rose من توري برش Tory Burch

9. شامبو الزيت " شامبو أو ويل"Shampooing Aux Huiles من ميتيك أويل Mythic Oil

10.غلوس " بيور كولور أنفي" Pure Color Envy من ايستيه لودر Estee Lauder

11.قناع ديتوكس للوجه " سي كيلو ليف فيس ماسك" Sea Kelo Leaf Face Mask من ستارسكين Starskin