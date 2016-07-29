انستقرام الأسبوع: مايا دياب بالشعر الأبيض

تحوّلت صور انستقرام إلى وسيلة إعلامية تستخدمها النجمات لإبلاغ المعجبين بآخر أخبارهن. ومن هذه الصور، تنتشر الصيحات الجمالية، التي تكاثرت في هذا الأسبوع، وأغلبيتها كانت من إطلالاتهن اليومية. نجمة انستقرام لهذا الأسبوع هي مايا دياب.

نشرت النجمة مايا دياب صورة لها في حسابها الخاص على انستقرام بالشعر الأبيض، وهي تضع قبعة مع سلاسل حديدية. تعتبر صبغة شعر مايا مميزة، ولا سيما أنّ اللون الأبيض المائل إلى الرمادي دخلته بعض الخصلات البنفسجية. إضافة إلى تسريحة الشعر المموّج، كانت القبعة من الابتكارات الجمالية التي تعتمدها مايا.

وأنت سيدتي! هل أحببت مايا دياب بهذا الشعر؟