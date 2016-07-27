عادات سيئة تسبب تساقط وتلف الشعر وتدميره يعتادها الكثير يوميا

تساقط الشعر أحد أكبر المشاكل التي تؤرق المرأة وتسبب لها الكثير من الإزعاج ما يدفعها إلي البحث عن حلول للحفاظ علي الشعر , فتلجأ إلي تناول الفيتامينات والمحفزات وأحيانا العلاج بالليزر ما يؤدي إلي تحسن في حالة الشعر ولكن لا يدوم طويلا كما أنه مكلفا للغاية .

الكثير من العادات السيئة التي تسلكها المرأة يوميا ظنا منها أنها لا تضر بشعرها ولكنها تؤدي إلي تساقطه وتلفه , ومع إستمرار إتباع تلك العادات السيئة يتعرض الشعر إلي الدمار التام , فلابد من تجنب تلك العادات السيئة والإقلاع عنها في الحال . غسل الشعر يوميا

غسل الشعر يوميا يؤدي إلي جفافه كما يؤدي إلي القضاء علي الزيوت الطبيعية التي تغذي فروة الرأس , فالشعر يحتوي علي زيوت طبيعية تغذي فروة الرأس والأطراف . تسريح الشعر من الفروة حتي الأطراف

تساقط الشعر يأتي من الطريقة الخطأ في تسريح الشعر , حيث تسريح الشعر من الجذور للأطراف يؤدي إلي تساقطه وتسريح الأطراف فقط يؤدي أيضا إلي تساقطه , لذا يجب تسريح الشعر كاملا والبدء من الأطراف إلي الجذور . استخدام الماء الساخن عند غسل الشعر

يؤدي غسل الشعر بالماء الساخن إلي فتح مسامات البشرة وجفاف الشعر لذا يجب استخدام الشامبو كما يجب شطفه بالماء البارد بعد غسله بالماء الساخن . تسريح الشعر مبللا

لا يفضل تسريح الشعر مبللا حيث يكون في أضعف حالاته . التجفيف المفرط للشعر

كما ذكرنا يكون الشعر في أضعف حالاته وهو مبلل لذا لابد من الحرص أثناء تجفيفه . استخدام مجفف كهربي

الحرارة الصادرة من المجفف الكهربي تضربصيلات الشعر لذا لا يفضل إستخدامه أثناء التجفيف . شد الشعر وربطه

يؤدي شد الشعر إلي تساقطه وتلفه وقد يتسبب في الصلع علي المدي الطويل . الإكثار من صباغة الشعر

لا يفضل كثرة صباغة الشغر فمن الأفضل الحرص علي تغذيته . تغيير نوع الشامبو دوريا

يؤدي تغيير نوع الشامبو المستخدم في غسل الشعر باستمرار إلي مشاكل للشعر رغم ظن الكثير أن تغيير الشامبو مفيد للشعر .

شبكةعيونالإخبارية

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