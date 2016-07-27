غلفت جسمها مع خل التفاح وبعدها لن تصدقوا ماحدث !!

سيدة نصحت السيدات بطريقة جديدة بسيطة ولكن لها فائدة كبيرة بعضنا قد سمع عن عملية تغليف الجسم لانقاص الوزن ولكن هل دار بخلدنا مايحدث لاجسادنا اثناء تغليف الجسم فترة النوم؟

جربت سيدة تلك الطريقة ونصحت الكثيرات بأن يفعلوا مثلها فقد حكت عن تفاصيل تلك التجربة انها بعد ثلاث ولادات لم تعد بطنها مسطوحا وذات مظهر لائق فقالت لها احدى ان تشترى لوسيون مصنوع من الطحالب مع غلاف بلاستيكى حتى تعمل على تنحيف منطقة البطن فمن الطبيعى انها دهنت طبقة من اللوسيون وغلفت بطنها بالغلاف البلاستيكى قبل النوم

لما استيقظت صباحا ذهلت مما رات فقد قامت بقياس خصرها لتجد انها قد خسرت 2.5 سم من بطنها فى ليلة واحدة

وهذا يرجع الى ان اهم مافى الامر هو خسارة كمية الماء المتراكمة وهذا يقلل من الوزن والحجم فهنا عليكى ان تجمعى بين تلك الفكرة والتمارين الرياضية للتخلص من الماء الزائد والدهون وشد عضلات البطن

مكونات تلك الوصفة : لوسيون من الطحالب وغلاف بلاستيكى ورباط وخل التفاح

خطوات الوصفة : دهان طبقة سميكة من لوسيون الطحالب على المنطقة المراد تنحيفها دون فرك ثم لف الجزء بهذا الغلاف البلاستيكى اكتر من لفة ولكن دون الضغط حتى تستطيعى النوم براحة ثم نقوم بلف تلك المنطقة برباط فوق الغطاء البلاستيكى لحمايته وتغليفه بالكامل تلك الطريقة تخلص جسمك من اى ماء زائد او دهون وهذا هام لانقاص وزنك أسرع

شبكةعيونالإخبارية

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