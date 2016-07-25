اختاري ساعتك من هذه المجموعة الملوّنة

لاقت ساعات "تشارلز أودين Charles Oudin" إقبالاً واسعاً من السيدات في الخليج العربي، حتى إن صورها انتشرت على "إنستجرام"، وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، لذا قررنا أن نخصص لها هذه المساحة حتى نعرِّفكِ على تصاميمها الأنيقة والساحرة.

تميَّزت ساعات "تشارلز أودين" بألوانها المتغيِّرة، فعلى الرغم من تصميمها الكلاسيكي المصنوع من الذهب الأصفر والمزين باللؤلؤ والماس ليعطيها طابع الفخامة والرقي، إلا أنها تأتي بباقات مختلفة من الأساور الملونة بألوان صيفية جميلة مثل الأحمر والأخضر والأزرق وحتى الأصفر، ولا يخلو الأمر من الألوان الكلاسيكية مثل الأسود والأبيض.

وقد قدمت ماركة "تشارلز أودين" خيارات متنوعة من أحجام الساعات كذلك، فمنها الصغير والناعم، وأخرى بتصميم كبير ولافت لتزيين إطلالتكِ الأنيقة، ونظراً لانتشار هذه الماركة بين السيدات العربيات فقد أطلقت مجموعة من الساعات المكتوبة بالأرقام العربية حتى تكون خياراً مميزاً لإطلالتكِ الرائعة.

شاهدي معنا ساعات "تشارلز أودين" الفريدة وشاركينا برأيك فيها.