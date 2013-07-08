أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

نصيحة Kareena Kapoor لشعر أكثر حيويَّة

Google+ Print
نصيحة Kareena Kapoor لشعر أكثر حيويَّة نصيحة Kareena Kapoor لشعر أكثر حيويَّة

تشير نجمة بوليوود الشَّهيرة "كارينا كابور" إلى أنَّها كانت تعاني من مشاكل عدّة في الشَّعر، كمشكلة الشَّعر الخفيف والمتقصِّف. لكنَّها تغلَّبت عليها بفضل الوصفات الهنديَّة الطبيعيَّة التي تعتمد على الأعشاب والمنتجات الطبيعيَّة.
لذا تنصح "كارينا" كل سيِّدة بالنَّظر في مكوِّنات منتجات الشَّعر المختلفة قبل أن تقوم بشرائها، وأن تختار المنتجات التي لا تحتوي على الكحول في مكوِّناتها؛ لأنَّ الكحول هي السبب وراء معظم مشاكل الشَّعر، وفقاً لقولها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي