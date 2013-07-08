نصيحة Kareena Kapoor لشعر أكثر حيويَّة

تشير نجمة بوليوود الشَّهيرة "كارينا كابور" إلى أنَّها كانت تعاني من مشاكل عدّة في الشَّعر، كمشكلة الشَّعر الخفيف والمتقصِّف. لكنَّها تغلَّبت عليها بفضل الوصفات الهنديَّة الطبيعيَّة التي تعتمد على الأعشاب والمنتجات الطبيعيَّة.

لذا تنصح "كارينا" كل سيِّدة بالنَّظر في مكوِّنات منتجات الشَّعر المختلفة قبل أن تقوم بشرائها، وأن تختار المنتجات التي لا تحتوي على الكحول في مكوِّناتها؛ لأنَّ الكحول هي السبب وراء معظم مشاكل الشَّعر، وفقاً لقولها.