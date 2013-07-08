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إثيوبيا تعتزم بناء أطول برج في إفريقيا

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إثيوبيا تعتزم بناء أطول برج في إفريقيا إثيوبيا تعتزم بناء أطول برج في إفريقيا

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

تعتزم العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بناء أطول برج في القارة الإفريقية، بحلول عام 2017، والذي سيضم 99 طابقا وتبنيه شركة صينية خاصة.

وذكر مركز "والتا" الاخباري الإثيوبي، اليوم، أن هذا المشروع والذي لم يكشف حتى الآن عن تفاصيله بالكامل، بما يشمل تكاليفه والترتيبات المالية، ستتولى مجموعة "جوانجدونج شونجهوي" الصينية الخاصة، وسيقع هذا البرج والذي يتضمن فندقا ومكاتب إدارية في منطقة مركز المعارض الجديد بأديس أبابا وأن الشركة المنفذة حصلت على مساحة تبلغ 41 ألف متر مربع وأن السلطات المختصة وافقت على خطة البناء.

ومن المقرر أن يتجاوز هذا البرج أطول برج في إفريقيا حاليا، وهو "مركز كارلتون" في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، والذي يضم 50 طابقا ويبلغ ارتفاعه 225 مترا.

وتعد أديس أبابا البالغ عدد سكانها 8. 2 مليون نسمة المركز التجاري والصناعي للبلاد، وتستضيف مقر الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ويوجد بها 92 سفارة وقنصلية ومقار وأفرع للعديد من المنظمات الدولية الأخرى.

ومن المقرر أن تخصص الطوابق من الثالث وحتى 55 من هذا البرج للمكاتب الإدارية، وستضم الطوابق من 78 إلى 94 فندقا فاخرا مكونا من 217 غرفة.

وخصصت الشركة المنفذة 2600 مترا مربعا لإقامة صالة للعرض وقاعة للرقص، وخصصت الطوابق الأرضية البالغ مساحتها 27 ألف متر مربع لأغراض تجارية، ويضم البرج أيضا مكتبة عامة على مساحة 1500 متر مربع، ومرآب تحت الأرض يتسع لنحو 1100 سيارة ورقعة خضراء على مساحة 10 آلاف متر مربع.

ومن المقرر أن يطلق على هذا البرج لدى اكتماله اسم رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي تكريما له.

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