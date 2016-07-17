تسريحات شعر صيف 2016

بقدر ما نحب فصل الصيف المليء بالحيوية والسفر والاسترخاء على الشواطئ ، بقدر ما نشعر بأن الرطوبة هي من أسوأ ما نمر به خلال هذه الفترة ؛ لأننا لا نستطيع الاستمتاع بتسريحة شعرنا لمدة تزيد عن ساعتين.

لذلك، سيقدم لك "سيِّدتي نت" أبرز التسريحات لهذا الصيف، والتي ستساعدك في الحفاظ على تألقك لأطول فترة:

1.موجات الشعر: هي قصة كلاسيكية ومثالية للشعر الطويل، فإذا كنت تتمتعين بشعر طويل، فهذه التسريحة ستساعدك في الحفاظ على شعرك للخلف حتى لا يأتي على وجهك، كل ما عليك فعله هو لف شعرك حول عصا التموجات أو حتى البكر، وتركها لبعض الوقت حتى تحصلي على تموجات رائعة ، ثم قومي بتجميع شعرك من الأمام بالدبابيس ، وتركه منسدلاً ومموجاً من الخلف.

2.الجديلة الفرنسية: تتميز هذه التسريحة بأنها تشعرك بأنك ملكة، كما أنها أفضل خيار ليوم على شاطئ البحر، كل ما عليك فعله هو عمل ضفيرة فرنسية بعرض رأسك، ثم جمعي شعرك من الخلف على شكل كعكة فوضوية قليلاً.

3.تاج الضفيرة: هي تسريحة تساعدك في التخلص من انسدال شعرك على ظهرك وكتفيك، كل ما عليك فعله هو عمل ضفيرة كثيفة قليلاً ولفها حول شعرك على شكل تاج.

4.الضفيرة الكلاسيكية: إذا لم تكن لديك القدرة على عمل الضفيرة الفرنسية بإتقان، فيمكنك عمل ضفيرة كلاسيكية عادية في نهاية شعرك مع وضع بعض الإكسسوارات على شعرك كعصابات الرأس.