العشرات يتجمعون للتظاهر بأسيوط للتأكيد على مكاسب ثورة 30 يونيه



> قال الدكتور على سيد على المتحدث الإعلامى باسم اللجنة المنسقة لفعاليات 30 يونيو بأسيوط، إن العشرات تجمعوا فى وقفة أمام ديوان عام محافظة أسيوط استجابة لفعاليات المليونية التى دعت لها الحملة المركزية "لتمرد" بالقاهرة من خلال الاحتشاد بساحة ديوان عام المحافظة للتأكيد على مطالب الثورة والمطالبة بتطهير أجهزة المحافظة من عمليات الأخونة، التى نفذها المحافظ الإخوانى الدكتور يحيى كشك.

وأشار إلى أنه سوف يتم تكريم شهداء أسيوط فى نهاية الفعاليات وناشد المواطنين بالانضمام لهم وعدم الاكتفاء بدور المتفرج، وقال إن نجاح ثورة 30 يونيو مرهون بإصرار من قاموا بها على تحقيق أهدافها.

وردد المتظاهرون هتافات منها "يا أمريكا لمى فلوسك بكره الشعب المصرى يدوسك، " الشعب يريد حل الجماعة" لا إخوانجية ولا حزبية ثورتنا ثورة شعبية.