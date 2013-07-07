بالصور.. قائد الجيش الثالث يتفقد ميناء العين السخنة

تفقد اللواء أركان حرب أسامة رشدى عسكر ظهر اليوم ميناء العين السخنة بالسويس واطمأن على تمركز القوات وتأمينها للميناء والتى تعتبر من أكبر الموانئ على مستوى الشرق الأوسط والتى تعمل بشكل إلكترونى كامل وتديرها موانئ دبى العالمية.

من جانبه، قال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع" إن قائد الجيش أكد للقوات أن أمن مصر خط أحمر، مطالبا منهم بحماية مقدرات الوطن والضرب بيد من حديد على كل من يحاول أو تسول له نفسه بإحداث تخريب فى المنشآت الحكومية أو الخاصة.

وأضاف المصدر أن قائد الجيش تفقد قوات التأمين المتمركزة بطول شاطئ خليج السويس والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والقوات المتمركزة أمام أحد البنوك الخاصة.