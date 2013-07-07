هكذا سيكون مكياجك وشعرك في خريف وشتاء 2014

انطلقت عروض الأزياء العالميّة للخياطة الراقيّة في باريس، فقدّم المصممون أجمل وأحدث تصاميمهم التي تحاكي المرأة العصريّة والأنيقة والتي تواكب صيحات الموضة في كل الموسم.

في هذه العروض يعمل كل مصمم على ابتكار لوحة عصريّة على العارضة الخاصة به من فستانها إلى تفاصيلها المهمة من ناحية الشعر والمكياج، بالطبع بعد المشاورة مع المسؤولين عن إطلاق صيحات المكياج والشعر لموسمي الخريف والشتاء القادمين.

وبعد الإطلاع على هذه الخطوط ننقل لك من موقع "سيدتي نت" هذه التفاصيل لتتحضّري لاعتمادها قريباً.

الآي لاينر الأسود والماسكارا: من الواضح أن الجمال مرتبط بالعيون وذلك كان واضحاً من خلال استمرارية موضة رسم العيون وتكثيف الماسكارا أو اللجوء إلى الرموش الإصطناعيّة وهذا ما شاهدناه في عروض Jean Paul Gaultier و Oscar Carvallo كما لاحظنا مكياج العيون الدخانيّة المميّزة في عروض Elie Saab والتي تحاكي المرأة الانثى بكل معناها.

أما إمرأة Chanel فكانت مميّزة بموضة الحواجب العريضة وإبراز جمال الوجنتين.

بالنسبة للشفاه فلا يمكن مقاومة شفاه عارضات Dior اللواتي تميّزن بشفاه ذهبيّة وكرزيّة مليئة بالغليتر.

كما وسيطرت على العروض إطلالات العارضات بالمكياح النيود Nude لدى عارضات Valentino وViktor Rolf وغيرهما.

فيما يتعلق بالشعر فالموضة مستمرّة بمنح المرأة اللوك العصري والطبيعي في آن، حيث ستجدين الشعر المنسدل والمضفور بضفائر متنوعّة وعلى شكل كعكة.

ما رأيك بهذه الخطوط التجميليّة؟