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3 أسباب تجعل كايلي جينر الأكثر تميّزاً بين شقيقاتها

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السبت 09-07-2016 03:34

الرياض - خلود أحمد

اشتهرت الأخت الصغرى للأخوات كاردشيان Kylie Jenner حتى نافست شقيقاتها في الشهرة والأناقة، فما الذي يميّز إطلالاتها عن باقي الشقيقات؟ 
بحثنا في إطلالات كايلي خلال الأشهر الماضية، ووجدنا 3 أسباب تجعلها الأكثر تميّزاً في العائلة، وهذه الأسباب هي:
- تسعى كايلي جينر إلى إنشاء إمبراطوريّة جماليّة، فبعد أن أطلقت توصيلات الشعر الملونة والألوان المميزة من أحمر الشفاه، نجدها تسعى إلى أن تتوسّع في منتجات وألوان جديدة كل مرة، وكذلك في خط الأزياء الذي يجمعها مع شقيقتها كيندل Kendall، حيث وضعت كل منهما بصمتها الخاصة وذوقها المميز فيه. 
- كايلي هي الأكثر جرأة فيما يخص إطلالاتها الأنيقة، ففي كل مرّة نجدها تختار تنسيقاً مختلفاً، وتساهم في إطلاق اتجاهات حديثة تتبعها الفتيات حول العام وتلهم بها مصممي الأزياء. 
- تهوى النجمة الشابة التغير والتجدد في جميع النواحي حتى وصل بها الأمر إلى تغيير لون شعرها أكثر من مرّة في السابق، كما أنها قلّما تكرر إطلالاتها أو تظهر بشكل ممل أو رتيب. 
هذه الأمور جعلت من كايلي جينر أحد أكثر الشباب المؤثرين في العالم وفي عالم الموضة بالتحديد، فشاهدي إطلالاتها في الصور أعلاه واستوحي منها ما يناسب إطلالتك. 

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سيدتي