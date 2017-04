محمد كريم مفاجأة كاظم الساهر وباقٍ في The Voice 2

انطلق الموسم الثاني من رحلة البحث عن المواهب العربية، في إطار برنامج اكتشاف المواهب العربية أو "أحلى صوت" The Voice الذي يضع كهدف له أولئك الشباب الذي يمتلكون موهبة الغناء والصوت الجميل فقط، بعد أن كان نجم البرنامج الأوّل المغربي مراد بوريقي.

وفي اتصال أجراه "سيدتي نت" مع الممثل المصري، مقدّم البرنامج، محمد كريم، أكّد أنّه سيستمر في تقديم الموسم الثاني من البرنامج، خلافاً لما تردّد من أنّ مذيعاً آخر سيتولى التقديم بدلاً عنه، مشيراً إلى أنّ التحضيرات واللقاءات مستمرّة بينه وبين المسؤولين عن 2 The Voice لتقديم الجديد في إطلالته المقبلة.

وكشف محمد كريم عن المفاجأة التي حضّرها الفنّان كاظم الساهر له خلال حفلة القيصر الأخيرة في لاس فيغاس، حيث قال كاظم الساهر للجمهورالحاضر: "أقدم لكم مفاجأة الآن. أتمنّى أن تنال إعجابكم. معي اليوم فنّان أحببتموه كثيراً، هو النجم ومقدّم برنامج 2 The Voice محمد كريم". وطلب كاظم من كريم الذي حضر حفلة الساهر الصعودَ إلى المسرح، حيث نال من الجمهور العربيّ الحاضر الترحيب الكبير والتصفيق.

وأكّد كريم لـ "سيدتي نت": "أنّ سراً من أسرار النجاح الكبير والمبهر الذي حقّقه البرنامج هو روح التعاون والحبّ والتآلف الكبير بين أعضاء فريق لجنة التحكيم، بدءاً من كاظم الساهر، مروراً بشيرين وصابر الرباعي وعاصي الحلاني ومحمد كريم، وهو ما جعله برنامجاً مميّزاً عن باقي البرامج".

وخصّ محمد كريم "سيدتي نت" بصوره في "لاس فيغاس" مع كاظم الساهر.