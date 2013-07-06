كيف يمكن اكتشاف مريض الهيموفيليا؟

أرسلت قارئة تقول لدى فى أسرتى عدة أشخاص مرضى بمرض الهيموفيليا "سيلان الدم"، وأنا حامل بالشهر الخامس، وأريد أن أعرف طريقة من خلالها يمكن معرفة ما إذا كان الجنين مصابا بهذا المرض أم لا، ومتى يظهر ذلك المرض على الطفل؟

تجيب الدكتورة مارجريت جريس أخصائية أمراض الدم، من السهل الآن معرفة ما إذا كانت الأم الحامل تحمل جين مرض الهيموفيليا فى حال وجود حالات فى العائلة، يمكن لطبيب فحص الجنين خلال فترة الحمل للتأكد، مما إذا كان مصاباً بالمرض، من خلال أخذ عينة بسيطة من الدم من خلال استخدام المنظار.

وأضافت مارجريت يتم اكتشاف مرض الهيموفيليا فى الفترة ما بين تسعة أشهر إلى سنتين من خلال فحص عينة من الدم، يظهر فيها نقص فى أحد عوامل التخثر، لكن أحياناً لا يتم اكتشاف الهيموفيليا خفيفة إلا بعد أن يخضع المصاب للجراحة ويتعرض لحالة نزف حادة.

وقد تطور علاج الهيموفيليا بشكل كبير فى الوقت الحالى، وأصبح مريض الهيموفليا يعيش كأى شخص طبيعى، وإن كان يعتبر إنجازاً أن يبلغ مريض الهيموفيليا سن 30 سنة. أما اليوم فيمكن أن يعيش المريض حياةً طبيعية بفضل العلاج والتثقيف.

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