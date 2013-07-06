الكاتدرائية تشيع جثمان القس مينا عبود الذى لقى مصرعه بسيناء

تشيع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية جنازة شعبية للقس مينا عبود شاروبيم سكرتير نيافة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء والذي قتل على يد مسلحون بالعريش بمنطقة المساعيد وتم إلقاء الجثة في الطريق وسرقة سيارته .

ودعا مينا نادي عضو اتحاد شباب ماسبيرو كل أطياف الشعب من مسلمين ومسيحيين للحضور الجنازة، مؤكدًا أن القس مينا هو شهيد الوطن أولًا والكنيسة ثانيًا باعتباره مصري قبل مسيحي والذي قتل على يد المسلحين أثناء الاضطرابات الأمنية التي شهدتها سيناء .

وينتقل جثمان القس مينا عبود عبر طيارة عسكرية من العريش غي تمام الساعة السادسة صباحًا ليصل إلى مطار الماظة حتى تبدأ مراسم تشييع الجنازة في تمام الساعة الثامنة .