الـ "فاشنيستا" نادية حسن تلهم إطلالتك في العيد

كوَّنت الـ "فاشينيستا" الإماراتية الشابة نادية حسن، قاعدة متابعين كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي تعدت 137 ألف متابع على "إنستقرام"، تشاركهم تنسيقات أنيقة وإطلالات جذابة يمكن أن تلهمك لتحصلي على إطلالة ساحرة في عيد الفطر.

تعتمد نادية حسن على التنسيقات الأنثوية في إطلالاتها، وتنجح في كل مرة في الظهور بإطلالة ناعمة ومناسبة لبنية جسمها الصغيرة، أو "البيتيت"، فهي لا تستغني عن الكعب العالي في معظم إطلالاتها، وتختاره بلون لحمي ناعم، وتصميم كلاسيكي جذاب ليناسب إطلالتها، ويزيد من طولها في الصور.

وظهرت نادية في بعض الإطلالات الأنيقة بالعباءات الملونة خلال شهر رمضان المبارك، فشاهدناها متألقة بفستان عصري بطبعات هندسية ناعمة نسَّقته مع حقيبة كلاسيكية من "لويس فويتونLV"، وفستان آخر مزين بالكريستالات البراقة من ماركة "سترة"، اختارت أن تنسِّقه مع حقيبة كلوي الناعمة، وحذاء بكعب عالٍ من تصميمها الخاص.

وعلى الرغم من أن ذوق نادية يتجه بشكل كبير إلى التنسيقات العصرية بأسلوب عالمي مميز إلا أنها نجحت في لفت انتباه عديد من المتابعين في الخليج العربي.

شاهدي معنا إطلالاتها المميزة من صفحتها على "إنستجرام" وشاركينا برأيك.