7 إطلالات رمضانية أنيقة من أمل العوضي

تبدع الممثلة الكويتية الجميلة أمل العوضي في اختيار "الدراعات"، و"الجلابيات" في إطلالاتها الرمضانية، وقد لفتتنا اختياراتها الأنيقة خلال الأسابيع الماضية فجمعناها لك حتى تلهم إطلالتك الأنيقة.

كما يظهر في الصور أعلاه أن اللون الأبيض هو اللون المفضل لدى أمل العوضي في الإطلالات الرمضانية، إذ ظهرت به في عدة إطلالات مختلفة، تزيَّنت إحداها بالأكتاف الظاهرة والتطريزات الذهبية اللافتة على الحاشية، وجاءت أخرى بتصميم عصري أنيق قصير من الأمام وطويل من الخلف، نسَّقته أمل مع حذاء ذهبي ومجوهرات رائعة بنفس اللون.

وتنوَّعت إطلالات أمل العوضي في رمضان هذا العام، فاختارت الإطلالة الفخمة باللون الأسود، كما ظهرت بالثوب المطبَّع المريح في إطلالة أخرى، وشاهدناها كذلك بإطلالة جميلة مع الرداء الفوشي الطويل من الخلف بفستان أبيض وأسود زاد من أناقتها خلال الشهر الفضيل.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل الإطلالات الرمضانية لأمل العوضي لتلهم أناقتك في الليالي الرمضانية.