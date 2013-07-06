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إطلالات مختلفة للنجمات في مسلسلات رمضان

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إطلالات مختلفة للنجمات في مسلسلات رمضان إطلالات مختلفة للنجمات في مسلسلات رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وازدحام الشاشة الصغيرة بالاعمال الدرامية والكوميدية، يأسرنا الفضول إلى التعرّف على إطلالات النجمات التي اخترنها في المسلسلات الرمضانية، أو ربما فرضت عليهن، لتأدية أدوارهن. وفي عرض سريع لأبرز مشاهد المسلسلات المصرية والسورية والخليجية، لاحظنا التغيير الجذري الذي خضعت له بعض النجمات في أدوارهن، فظهرت هيفاء وهبي على سبيل المثال بإطلالة مصرية صعيدية، وتخلت بعض النجمات عن مساحيق التجميل بصورة نهائية مثل روبي ويسرا، في حين احتفظت نجمات أخريات باناقتهن المعهودة مثل غادة عبد الرازق ويسرا اللوزي .
"سيدتي نت" اختار مشاهد من المسلسلات الرمضانية التي تظهر من خلالها النجمات بإطلالات متنوعة نستعرضها لكم .

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