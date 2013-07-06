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الإكثار من تناول القهوة قد يضر بالمعدة والكبد

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الإكثار من تناول القهوة قد يضر بالمعدة والكبد الإكثار من تناول القهوة قد يضر بالمعدة والكبد

قال الدكتور عمر هيكل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، إن مشروب القهوة مشروب معروف منذ زمن طويل ويشرب لزيادة النشاط والتركيز لما فيه من مادة الكافيين، وهى مواد منبهة ومنشطة ومدرة للبول إذا تم تناولها بكميات معتدلة تصل إلى فنجان واحد يوميا.

ولكن زيادة تناول القهوة إلى ثلاثة فناجين، أو أكثر تؤدى إلى زيادة ضربات القلب، وزيادة الحموضة والتهابات الغشاء المخاطى المبطن للجهاز الهضمى.

وأضاف دكتور هيكل أن القهوة تؤدى كذلك إلى زيادة أنزيمات الكبد، وهى ضارة كذلك لمرضى التليف الكبدى لأن هؤلاء المرضى يعانون من التهابات وتقرحات الجهاز الهضمى المصاحبة بتليف الكبد، ولكن نوصى لمرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى وتليف الكبد المتكافئ بتناول فنجنان من القهوة واحد فقط، حيث إنها تحسن النشاط ودرجة الوعى وتحسن من حالة الكبد، وتساعد على إدرار البول، مما يساعد على التحكم فى السوائل بالبطن والقدمين.

وأشار إلى أن زيادة تناول القهوة بشكل يومى لأكثر من 3 فناجين يؤدى إلى زيادة الالتهابات وتقرحات الجهاز الهضمى، وتدهور الحالة الصحية للمريض، محذرا مرضى قرحة المعدة والجهاز الهضمى من تناول القهوة نهائيا، حيث إنها من الممكن أن تؤدى إلى المضاعفات الخاصة بالقرحة، مثل حرقان المعدة والحموضة الشديدة.

كما ينصح دكتور هيكل مرضى الكبد بالاعتدال فى الطعام والشراب والإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة.

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مصر 365