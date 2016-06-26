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ما رأيك بهذه الإطلالة الرمضانيّة من أمل العوضي

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السبت 25-06-2016 06:37

تظهر الممثلة الأنيقة أمل العوضي بإطلالات جذابة تعنونها الجلابيّات الخليجيّة دائماً؛ وقد تألقت في شهر رمضان بجلابيات ناعمة وأنيقة.

كانت هذه الجلابيّة البيضاء الجميلة أحد الاختيارات المميّزة من أمل العوضي، إذ تميّزت بالتصميم الواسع و الأكتاف الظاهرة والتطريزات الذهبيّة، التي أضفت على تصميمها طابعاً من الفخامة، كما منحتها أمل لمستها الأنيقة بالاكسسورات، إذ ارتدت حقيبة سهرة ذهبيّة مع تاج رائع.

شاهدي الإطلالة الرمضانيّة الأنيقة لأمل العوضي، و شاركينا برأيك.

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سيدتي