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ما رأيك بإطلالات نسرين طافش نجمة مسلسل "الطواريد"

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الجمعة 24-06-2016 14:13

تتمتع النجمة نسرين طافش بشهرة واسعة في الوطن العربي. وقد نالت هذه الشهرة بفضل موهبتها التمثيلية كما من خلال إطلالتها الأنيقة، التي نلاحظ أنها في تطوّر مستمرّ. وهذا العام، في رمضان 2016، تطلّ علينا نسرين طافش بلوك شرقيّ مميّز من خلال مسلسل "الطواريد"، الذي يصور الحياة البدوية، وقد ناسبتها الإطلالات الشرقية تماماً كما تناسبها الإطلالات العصرية والكاجوال.

أتفضلين إطلالات جويل مردينيان بالأزياء الشرقية أم العصرية؟

وما يميّز أسلوب نسرين طافش في الموضة أنّ فيه الكثير من التنوع كما أنه بعيد من الملل. فنحن نراها أحياناً في لوك عصريّ جداً ومواكب لأحدث صيحات الموضة، وأحياناً أُخرى نراها في القفطان المغربي التقليدي أو في العباية.
وهي في بعض الإطلالات، تميل إلى اختيار الألوان القوية والحيوية. وفي إطلالات أُخرى تعتمد الألوان الهادئة والحيادية؛ كلّ ذلك يعتمد على مزاجها الخاصّ أو على المناسبة التي تحضرها.
كذلك تحاول نسرين طافش بشكل دائم أن تنسّق اكسسوارت مميزة مع مختلف إطلالاتها الكاجوال أو الكلاسيكية، فتختار تصميمات شنط يد مميّزة، وأحذية أنيقة، ومجوهرات مُبتكرة.
وعلى الرغم من أنّها تبالغ أحياناً في تنسيق بعض الإطلالات، فإنها تنجح في إثبات تطوّر أسلوبها المستمرّ في الموضة.
وأنت، كيف تقيّمين إطلالات نسرين طافش؟
شاهدي الصور وأخبرينا.

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سيدتي