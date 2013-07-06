محمود العسيلي يحتفل مع طلاب "إعلام عين شمس" بتخرجهم الأحد

باسم يوسف ومحمد صبحي ومعتز الدمرداش مدعوون للحفل

كتب : لؤي محمد منذ 15 دقيقة

يحيي الفنان الشاب محمود العسيلي، حفل تخرج طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب، جامعة عين شمس، لهذا العام، مساء غد، في أحد فنادق القاهرة.

وقال طه عبد الحميد، طالب بالدفعة، وأحد المنظمين للحفل، "دعونا عددا كبيرا من الإعلاميين والشخصيات العامة للحفل، منهم الفنان محمد صبحي، والفنانة أروى جودة، والإعلاميين باسم يوسف، معتز الدمرداش، وأحمد المسلماني".

وأضاف عبد الحميد، لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن يحضر الحفل الدكتورة هبة شاهين رئيس القسم، وعدد من أساتذة القسم، منهم الدكتورة دينا يحيى، الدكتورة رشا قمحاوي، الدكتورة سلوى سيلمان، والأستاذ نصري عصمت، إضافة إلى عدد من المعيدات.

وتابع "الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها البلاد أثرت على إقبال الطلاب على الحفل، كذلك على موعد إقامته، وحاولنا تأجيله أكثر من مرة، إلا أننا قررنا إقامته غدا، بخاصة أننا لن نتمكن من الاحتفال في شهر رمضان".

وأوضح عبد الحميد أن الحفل سيتضمن فقرة لتكريم الضيوف من الإعلاميين والفنانين، ثم فقرة غنائية يقدمها العسيلي، يعقبها توزيع شهادات التقدير للطلبة.

يذكر أن المطرب تامر عاشور كان أحيا حفل تخرج طلاب القسم، العام الماضي.