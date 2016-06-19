الألوان المشرقة تزيِّن إطلالة الأميرة هيا بنت الحسين

خطفت الأميرة هيا بنت الحسين الأضواء في سباقات "رويال آسكوت" المقامة في مقاطعة يوركشاير في إنجلترا، وقد عرضنا في السابق إطلالاتها في الأيام الأولى من السباق، لكنها واصلت تألقها في اليومين الثالث والرابع بإطلالات أنثوية ملونة.

تهوى الأميرة هيا الإطلالات الكاملة بنفس اللون، وهذا ما ظهر في إطلالاتها في مهرجان "رويال أسكوت" حيث اختارت الأبيض والأسود للأيام الأولى، لتعود وتبهرنا في اليوم الثالث بإطلالة ناعمة بفستان أحمر أنيق وقبعة كبيرة مع إكسسوارات بنفس اللون، أما في اليوم الرابع فقد اختارت فستاناً وردياً ناعماً، نسَّقته مع إكسسوارات بيضاء وقبعة على شكل وردة سوداء كبيرة، لتكمل إطلالتها بعقد ساحر من اللؤلؤ.

وعلى الرغم من أننا من عشاق إطلالات الأميرة هيا، إلا أننا وجدنا أن تصميم القبعة ولونها لم يكونا مناسبين لإطلالتها الأنثوية ذات اللون الناعم.

شاهدي معنا إطلالات الأميرة هيا بنت الحسين في سباق "رويال أسكوت" في اليومين الثالث والرابع.