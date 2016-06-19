أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

الألوان المشرقة تزيِّن إطلالة الأميرة هيا بنت الحسين

Google+ Print

الأحد 19-06-2016 05:34

خطفت الأميرة هيا بنت الحسين الأضواء في سباقات "رويال آسكوت" المقامة في مقاطعة يوركشاير في إنجلترا، وقد عرضنا في السابق إطلالاتها في الأيام الأولى من السباق، لكنها واصلت تألقها في اليومين الثالث والرابع بإطلالات أنثوية ملونة.

تهوى الأميرة هيا الإطلالات الكاملة بنفس اللون، وهذا ما ظهر في إطلالاتها في مهرجان "رويال أسكوت" حيث اختارت الأبيض والأسود للأيام الأولى، لتعود وتبهرنا في اليوم الثالث بإطلالة ناعمة بفستان أحمر أنيق وقبعة كبيرة مع إكسسوارات بنفس اللون، أما في اليوم الرابع فقد اختارت فستاناً وردياً ناعماً، نسَّقته مع إكسسوارات بيضاء وقبعة على شكل وردة سوداء كبيرة، لتكمل إطلالتها بعقد ساحر من اللؤلؤ.

وعلى الرغم من أننا من عشاق إطلالات الأميرة هيا، إلا أننا وجدنا أن تصميم القبعة ولونها لم يكونا مناسبين لإطلالتها الأنثوية ذات اللون الناعم.

شاهدي معنا إطلالات الأميرة هيا بنت الحسين في سباق "رويال أسكوت" في اليومين الثالث والرابع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي