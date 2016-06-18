أتفضلين إطلالات جويل مردينيان بالأزياء الشرقية أم العصرية؟

تعتبر جويل مردينيان اليوم واحدة من أشهر النساء في الوطن العربي، وأكثرهن مواكبة للموضة، وقد نجحت في أن ترسم لنفسها خطاً في الموضة ميّزها عن مختلف الشهيرات الأخريات، باعتبار أسلوبها في الموضة جريئاً جداً، وعصرياً، و لا يخلو من اللمسات الشرقية التقليدية.

أجمل العبايات والقفاطين التي ارتدتها المدوّنات على انستقرام في أول رمضان!

ومن خلال هذا الأسلوب، أصبحت جويل مثالاً يحتذى به في الموضة، بالنسبة إلى الكثيرات من النساء في الوطن العربي، اللواتي يُتابعن إطلالاتها بشكل مستمرّ على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيّما انستقرام، كما أصبحت بالنسبة إليهن مصدر وحي، يستلهمن منه أكثر الإطلالات العصرية. لكن السؤال يبقى: "أتفضّلن أناقة جويل في الأزياء الشرقية التقليدية أم في الأزياء العصرية الحديثة؟".

جمعنا اليوم صوراً لها لإطلالات متنوعة، بعضها كانت في القفاطين والعبايات والجلابيات، والتي تنوعت بتصميماتها وألوانها وقصّاتها، وبعضها الآخر في الجينز، أو في التايورات الأنيقة، أو فساتين الكوكتيل المييزة. وفي بعض الإطلالات أيضاً، جمعت جويل بين النمط العصريّ والنمط الشرقي التقليدي.

شاهدي الصور التي جمعناها لك اليوم لإطلالات جويل المتنوّعة، وأخبرينا رأيك الصريح إذا كنت تفضّلينها في اللوك الكاجوال العصري أو اللوك الشرقي التقليدي.