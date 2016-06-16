ما رأيك بـ إطلالات ماغي بوغصن نجمة مسلسل "ياريت"؟

الرياض - خلود أحمد

ازدحمت الشاشات العربية في شهر رمضان المبارك بالمسلسلات المتنوعة والنجمات المتألقات اللواتي تنافسن فيما بينهن للحصول على لقب النجمة الأكثر أناقة في رمضان، وقد دخلت الممثلة اللبنانيّة ماغي بوغصن هذه المناسبة في مسلسل "ياريت"، ويشاركها الممثل مكسيم خليل بطولته، فكيف تقيّمين ذوق الممثلة ماغي بوغصن؟

تعتمد الممثلة الفساتين البراقة في العديد من إطلالاتها، ويمكن أن نشاهد اختياراتها في حفل الموريكس دور كمثال على ذلك، إذ اختارت في أحد الأعوام الماضية فستاناً أنيقاً باللون الوردي من نيكولا جبران، وتألقت بتصميم فضي أنيق في عام آخر، فكانت من الإطلالات الجذابة في هذا الحفل، أما في مهرجان دبي السينمائي فقد ارتدت فستاناً ناعماً باللون الأسود من الدانتيل، وكانت من أجمل النجمات على سجادته الحمراء.

وقلّما تخرج ماغي بوغصن عن إطار الإطلالات الأنثويّة الناعمة، فقد كان اللون الوردي مصاحباً لها في معظم الإطلالات، وفي إعلان مسلسل "ياريت" تألقت بفستان ناعم يحمل طبعات مورّدة، فكانت إطلالتها أنيقة وجذابة في الوقت نفسه.

جمعنا في الصور أعلاه إطلالات متنوّعة للممثلة اللبنانيّة ماغي بوغصن خلال الأشهر الماضية، فكيف تقيّمين اختياراتها؟