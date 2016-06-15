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سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء و البنوك اليوم الاربعاء 15/6/2016

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سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء و البنوك اليوم الاربعاء 15/6/2016 سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء و البنوك اليوم الاربعاء 15/6/2016

نتابع معك يوميا الدولار في السوق السوداء و البنوك المصرية ، وصل فى السوق السوداء عند 10.75 جنيه للشراء، و10.85 جنيه للبيع ، حيث استقرت اسعاره عند مقارنتها بالأمس ، ويأتى هذا الاستقرار بعد ان قام البنك المركزى بضخ عطاء دولارى بقيمة مائة وعشرين مليون دولار بالامس الثلاثاء .

ويذكر ان البنك المركزى قد قام بدمج الثلاث عطاءات الدولارية والتى كانت تقام يومى الاحد والثلاثاء والخميس فى عطاء دولارى واحد يقام كل ثلاثاء باجمالى 120 مليون دولار من اجل سد حاجة المستوردين وغيرهم من العملاء من الدولار ومنع لجوءهم الى السوق السوداء .

وشهدت الدولار الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار والتذبذب ما بين الارتفاع يوما والانخفاض اليوم الاخر ، ويرجع ذلك الى ركود النشاط التجارى بسبب الدخول فى شهر رمضان وانخفاض نسبة الاستيراد .

وقام البنك المركزى بتعديل عدد من القوانين الخاصة بضبط سوق الصرف ، وهناك حالة من التوقعات بارتفاع اسعاره بعد انتهاء شهر رمضان ومع دخول عيد الفطر المبارك ، حيث ستبدأ اجراءات الاستيراد فى العوده مرة اخرى .

اما عن اسعار صرف الدولار الامريكى ، فنلاحظ انه استطاع ان يحافظ على استقراره داخل الاسواق الرسمية حيث سجل 8.83 قرش للشراء و 8.88 قرش للبيع ، ويسعى البنك المركزى برئاسة طارق عامر الى المحافظة على استقرار الدولار ومنع ارتفاع اسعاره .

وبالنسبة الى سعر الدولار الامريكى على المستوى العالمى نجد ان اسعارة تشهد حالة ايضا من الارتفاع والانخفاض ، خاصة وان توقعات رفع سعر فائدة الدولار الامريكى تضائلت بشكل كبير بعد تصريحات محافظة البنك الفيدرالى فى الاجتماع الذى انعقد مؤخرا فى 6 يونيو ، ويذكر ان البنك الاحتياطى الفيدرالى قام برفع سعر فائدة الدولار الامريكى فى منتصف شهر ديسمبر الماضى بمعدل 25 فى المائة عند مقارنته بالسعر القديم .

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