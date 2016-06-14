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المصمم العالمي يحيى البشري يطلق أول مجموعة عباءات مبتكرة

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الثلاثاء 14-06-2016 02:00

جدة: وحيد جميل - تصوير: عدنان مهدلي

بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر أطلق مصمم الأزياء السعودي العالمي يحيى البشري مجموعته الأولى من العباءات النسائية، في دار الأزياء الخاصة به في جدة، والتي يمكن وصفها أنها عباءات نسائية في صورة فساتين سهرة، وهي خطوة جريئة يقدّمها البشري بأسلوب متفرّد، وذلك من خلال تشكيلة تصاميم مبتكرة تواكب العصر الجديد في موضة المرأة، واهتمامها بالعباءة اليومية، أو عباءات السهرة بشكل عام، وهي موجّهة للشابات والعاملات، بحيث يمكن للمرأة العمل وهي ترتدي العباءة وكأنها فستان بتصميم مميّز وأنيق، وبألوان متعدّدة.
المجموعة التي أعلن عنها البشري بحضور الإعلام تتكون من 13 قطعة، كل قطعة تتميّز بتناغم الألوان بطريقة جريئة، وتنفيذها من خلال قصّات غير مكرّرة تتناسب مع التصميم الذي تتميز به كل عباءة، ولتكون متفرّدة بالتصميم والقماش والألوان، ومن خلال الإكسسوارات الخاصة، بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بتغيير طريقة اللبس إلى أكثر من شكل ومظهر، وهو ما يعدّ نقلة في عالم العباءات، خصوصاً مع تزايد الطلب عليها باعتبارها جزءاً أساسياً من مستلزمات المرأة اليومية.
تجدر الإشارة إلى أن تدشين خط العباءات الجديد حظيَ بحضور العديد من مصممات الأزياء والمهتمين والمهتمات بصناعة الأزياء في ، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وفنية. ومن أبرز الحضور مصممة الأزياء أميمة عزوز رئيسة لجنة تصميم الأزياء في الغرفة التجارية بجدة، وأمل عنقاوي، ومنى الريحان، والرسامة والمصممة نورا قابل، والإعلامي قينان الغامدي، والمخرج ممدوح سالم، والمذيعة مروة سالم.

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سيدتي

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