احصلي على أناقة "غاتسبي" الرومانسية

لأناقة متميزة، استوحي أزياءك وإكسسواراتك من إطلالات بطلات فيلم "غرايت غاتسبي" Great Gatsby الذي يأخذنا برحلة إلى عشرينات القرن الماضي بما يميز هذه الحقبة من رومنسية وترف.

فكرة وتنسيق: نايلة عون.

تصوير: كارلوس عون.

الأزياء والإكسسوارات من محلات: Fendi – Aishti وDolce & Gabbana – بيروت.

الصورة رقم 1:

- ثوب باللون الفوشيا من Marchesa. سعره 780$.

- وشاح حريري مطبع من Emilio Pucci. سعره 430$.

- عقد طويل من Ben Amun. سعره 390$.

- أقراط طويلة للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 485$.

- سوار من M.M.Nargiela. سعره 645$.

الصورة رقم 2:

- ثوب مطبع من Dolce & Gabbana. سعره 5170$.

- سوار من Dsquared. سعره 355$.

- صندل باللون الوردي الفاتح من Gina. سعره 1140$.

الصورة رقم 3:

- ثوب بلوني الأبيض والأسود من Oscar De La Renta. سعره 6795$.

- عقد طويل من Ben Amun. سعره 390$.

- إكسسوار للرأس من Marni. سعره 565$.

الصورة رقم 4:

- ثوب باللون الليلكي من Jenny Packham. سعره 5370$.

- سوار باللون الذهبي من Alexis Bitar. سعره 335$.

- سوار باللون الوردي من Mme Reve. سعره 590$.

- إكسسوارات للرأس من Ben Amun. سعره 420$.

الصورة رقم 5:

- ثوب باللون الكحلي من Roberto Cavalli. سعره 5780$.

- عقد تزينه الأحجار. سعره 435$.

- إكسسوار للرأس. سعره 530$.

الإثنان من Mme Reve.

الصورة رقم 6:

- ثوب باللون الذهبي من Jenny Packham. سعره 5835$.

- إكسسوار للرأس من Mme Reve. سعره 590$.

الصورة رقم 7:

- صندل باللون الفضي من Jimmy Choo. سعره 960$.

- صندل باللون الوردي من Gina. سعره 1140$.

- حقيبة باللون الفضي من Stella McCartney. سعره 380$.

- حقيبة باللون الفضي تزينها قطع طويلة من الجلد من Sara Battaglia. سعرها 1130$.

الصورة رقم 8:

- حذاء بلوني الأسود والذهبي من Jimmy Choo. سعره 1465$.

- حقيبة بلوني الأحمر والذهبي من Saint – Laurent. سعرها 1835$.

- حقيبة باللون الذهبي من Stella McCartney. سعرها 825$.

- سوار من Dannnijo. سعره 635$.