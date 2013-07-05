من أسرار Sarah Jessica Parker التجميليَّة

تشير نجمة هوليوود "سارا جيسيكا باركر" إلى أنَّ السِّر وراء حيويَّة ونضارة بشرتها حتى الآن هو الشَّاي الأخضر، فبالرُّغم من أنَّها تعدَّت الخمسين من العمر، إلا أنَّها لا تزال تتمتَّع ببشرة صافية خالية من الحبوب أو الهالات السَّوداء.

وتقول: "يفضَّل تناول 3 أكواب من الشَّاي الأخضر يومياً، مع عدم التخلُّص من أكياس الشَّاي؛ لما لها من فائدة كبيرة في التخلُّص من الهالات السَّوداء، إذا قمتِ بتبريدها، ثمّ وضعها على منطقة العينين حتى تفقد برودتها تماماً".